Le Porteur d'Histoire (Paris)

THEATRE DES BELIERS PARISIENS, 30 avril 2023, PARIS.

Date: 2023-04-30 à 17:00
Tarif: 41.8 euros

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d'imaginer que la découverte d'un carnet manuscrit va l'entraîner dans une quête à travers l'Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…

THEATRE DES BELIERS PARISIENS
14 bis rue Sainte Isaure
Paris

