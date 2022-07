Le porteur d’histoire d’Alexis Michalik, 10 février 2023, .

Le porteur d’histoire d’Alexis Michalik



2023-02-10 20:30:00 – 2023-02-10

Découvrez ou redécouvrez, 10 ans après sa création, la toute première pièce d’Alexis MICHALIK qui a été jouée plus de 2500 fois dans le monde entier et a été récompensée par le Molière du Meilleur Auteur et celui du Meilleur Metteur en scène.

Le PORTEUR D’HISTOIRE est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce nous invite à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement, dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

On y retrouve, déjà, avec bonheur tous les ingrédients qui ont fait d’Alexis MICHALIK, la nouvelle figure de proue du théâtre hexagonal.

Découvrez ou redécouvrez, 10 ans après sa création, la toute première pièce d’Alexis MICHALIK qui a été jouée plus de 2500 fois dans le monde entier et a été récompensée par le Molière du Meilleur Auteur et celui du Meilleur Metteur en scène.

Le PORTEUR D’HISTOIRE est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce nous invite à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement, dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

On y retrouve, déjà, avec bonheur tous les ingrédients qui ont fait d’Alexis MICHALIK, la nouvelle figure de proue du théâtre hexagonal.

+33 5 59 22 44 66

Découvrez ou redécouvrez, 10 ans après sa création, la toute première pièce d’Alexis MICHALIK qui a été jouée plus de 2500 fois dans le monde entier et a été récompensée par le Molière du Meilleur Auteur et celui du Meilleur Metteur en scène.

Le PORTEUR D’HISTOIRE est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce nous invite à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement, dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

On y retrouve, déjà, avec bonheur tous les ingrédients qui ont fait d’Alexis MICHALIK, la nouvelle figure de proue du théâtre hexagonal.

GRAPHICOBSESSION

dernière mise à jour : 2022-07-02 par