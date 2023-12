LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Le Port Sucé-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Le Port Sucé-sur-Erdre, 30 août 2024, Sucé-sur-Erdre. Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30

fin : 2024-09-01 Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance.

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance

Vendredi : Arrivée des bateaux

Samedi : 8h Concert Lever de soleil

Départ de la flotte vers 9h30/10h

Dimanche : Arrivée des bateaux vers 15h .

Le Port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Code postal 44240 Lieu Le Port Adresse Le Port Ville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Port Sucé-sur-Erdre Latitude 47.340424 Longitude -1.526117 latitude longitude 47.340424;-1.526117

Le Port Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suce-sur-erdre/