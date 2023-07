APÉRO VOILE & FEU D’ARTIFICE Le Port Sucé-sur-Erdre, 13 juillet 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Un moment partagé la plus belle rivière de France..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Le Port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A shared moment on France’s most beautiful river.

Compartiendo un momento en el río más hermoso de Francia.

Ein gemeinsamer Moment den schönsten Fluss Frankreichs.

Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire