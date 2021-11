Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Le Port, lecture-concert ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Port, lecture-concert ENM de Villeurbanne, 6 janvier 2022, Villeurbanne. Le Port, lecture-concert

ENM de Villeurbanne, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:00

### Lecture concert Tout public à partir de 10 ans **D’après le roman « Le Port » de Jean-Yves Loude** **Récitant :** Jean-Yves Loude – **Guitariste :** Bruno-Michel Abati _Œuvres musicales de Guy-Jean Maggio, Arnaud Dumont, Augustin Barrios, Roland Dyens, Leo Brouwer et Pauline Vieira_ Comme un recueillement à la mémoire de celles et de ceux qui, ayant tenté la traversée, n’ont jamais pu atteindre les rivages de l’Europe, Le Port décline la poésie d’un dialogue entre des extraits du livre et des œuvres de musique. Il plonge le spectateur dans la dure réalité d’un voyage que porte une narration faite de mots et de sons, et l’entraine pas à pas vers un moment en suspension. Comme un recueillement à la mémoire de celles et de ceux qui n’ont jamais pu atteindre les rivages de l’Europe, un dialogue poétique entre des extraits du livre « Le Port » et des œuvres de musique. ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu ENM de Villeurbanne Adresse 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville ENM de Villeurbanne Villeurbanne