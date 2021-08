La Flotte Port de La Flotte Charente-Maritime, La Flotte Le port et sa flottille de voiliers traditionnels Port de La Flotte La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Flotte

Le port et sa flottille de voiliers traditionnels Port de La Flotte, 18 septembre 2021, La Flotte. Le port et sa flottille de voiliers traditionnels

Port de La Flotte, le samedi 18 septembre à 17:30 25 places

Visite sur l’histoire du port de La Flotte et ses voiliers traditionnels, en bois, typiques des pertuis charentais, classés pour certains Monuments Historiques. Port de La Flotte Quai de sénac, 17630 La Flotte La Flotte Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Flotte Autres Lieu Port de La Flotte Adresse Quai de sénac, 17630 La Flotte Ville La Flotte lieuville Port de La Flotte La Flotte