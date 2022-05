Le Port en Fête Plougasnou, 7 août 2022, Plougasnou.

Le Port en Fête Plougasnou

2022-08-07 10:30:00 – 2022-08-07 18:00:00

Plougasnou Finistère

Les associations nautiques de Plougasnou se rassemblent pour fêter le port du Diben ! Démonstrations de sauvetage et de sécurité en mer par les stations SNSM de la Baie de Morlaix, promenades en mer sur les bateaux de sauvetage (au profit de la SNSM), concert gratuit, restauration (grillades, moules-frites, crêpes) et buvette sur place… Programme de la journée (ouverture à 10h30) : n- de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 : balades en mer sur les embarcations SNSM (vente des tickets jusqu’à 16h30) n- entre 11h et 11h30 : dépôt de gerbe de fleurs en mer à la mémoire des péris en mer n- à partir de 11h30 : restauration moules ou saucisses-frites, crêpes et buvette n- de 13h45 à 15h : parade et présentation des bateaux de sauvetage, démonstrations de sauvetage en mer n- de 15h à 16h30 : concert chants de mari – toute la journée : atelier enfants, stand de produits dérivés SNSM, exposition de photos et maquettes de bateaux nAnimation spéciale pour les120 ans de la station SNSM ! Entrée gratuite. Organisation : Amicale nautique La Méloine, Station SNSM de Primel-Plougasnou, Canot-club de Primel.

+33 2 98 67 35 46 http://www.facebook.com/snsmprimel

