Lézardrieux Côtes d’Armor Lézardrieux Journée organisée par l’association Trieux Tonic Blues.

Dès 11 h 30, le trio celtique Youhadenn montera sur scène, pour un apéro-concert. Restauration sur place: assiette d’huître (10 €), coquilles Saint-Jacques-frites-glace (13 €) ou saucisse-frites-glace (11 €).

À 18 h, nouvel apéro-concert avec La bande à Gaël.le, un groupe de blues de jeunes, dont ce sera la première scène. Même possibilité de restauration, à partir de 19 h.

À 20 h 30, un concert du fameux Trégor blues band, pour attendre le feu d’artifice, tiré par l’équipe des pompiers, à 22 h 30.

Concerts et feu d’artifice seront gratuits. Le passe sanitaire est obligatoire. http://www.trieuxtonicblues.fr/ Journée organisée par l’association Trieux Tonic Blues.

