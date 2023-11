Arrivée du Père Noël Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer, 23 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

À 15h, arrivée du Père Noël et de ses lutins en bateau suivie du goûter des enfants à 15h30 sur le port.



De 14h30 à 18h, Jazz band pour l’arrivée du Père Noël puis déambulation dans les rues..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Le Port de Sanary Quai Charles de Gaulle

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



At 3 p.m., Santa and his elves arrive by boat, followed by a children’s tea party at 3:30 p.m. on the harbor.



From 2:30pm to 6pm, Jazz band for Santa’s arrival, followed by a stroll through the streets.

A las 15:00 horas, Papá Noel y sus duendes llegan en barco, seguidos de una merienda infantil a las 15:30 horas en el puerto.



De 14:30 a 18:00, una banda de jazz amenizará la llegada de Papá Noel, seguida de un paseo por las calles.

Um 15 Uhr Ankunft des Weihnachtsmanns und seiner Elfen mit dem Boot, gefolgt von einem Imbiss für die Kinder um 15:30 Uhr am Hafen.



Von 14:30 bis 18:00 Uhr: Jazzband für die Ankunft des Weihnachtsmanns und anschließend Umzug durch die Straßen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer