Feu d’artifice de Noël Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer, 22 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

C’est à 19h sur le port, le vendredi 22 décembre qu’aura lieu le magnifique feu d’artifice de Noël à Sanary !.

2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22

Le Port de Sanary Quai Charles de Gaulle

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



At 7pm on Friday December 22, Sanary’s magnificent Christmas fireworks display will take place on the harbor!

El viernes 22 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar en el puerto el magnífico espectáculo de fuegos artificiales de Navidad de Sanary

Am Freitag, dem 22. Dezember, findet um 19 Uhr am Hafen das prächtige Weihnachtsfeuerwerk in Sanary statt!

