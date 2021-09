Le Port de la Lune En ville, 17 septembre 2021, Bordeaux.

**Delphine Delas** est une artiste originaire de Bordeaux explorant les possibilités d’intervention artistique dans l’espace public. Depuis 2016, l’utilisation du numérique vient s’ajouter à d’autres médiums comme le collage ou la peinture murale. **L’art numérique** ouvre en particulier la possibilité d’interventions éphémères non intrusives sur des sites patrimoniaux protégés. **Cette dynamique de recherche pousse Delphine Delas à entrevoir sans cesse des alternatives à comment présenter des images fixes ou animées sur des supports architecturaux de choix.** La place de la Bourse est unique dans Bordeaux, un patrimoine entièrement protégé, symbole de l’inscription de Bordeaux, Port de la Lune, sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Pour la façade nord de cet ensemble architectural, l’artiste imagine une peinture-projetée éphémère, unique et originale. En réinterprétant certaines œuvres en particulier de la collection du Musée National des Douanes, la production se concentre sur un moment précis symbolisant et signifiant le Port de la lune. **-> Projection sur la façade nord du Palais de la Bourse** **RDV place de la Bourse – gratuit et permanent** **Vendredi 17 septembre de 21h30 à minuit** **Vous reprendrez bien un peu d’histoire ?** Envie d’en savoir plus, après avoir profité de cette incursion poétique dans le Port de la Lune ? Faites un tour de l’autre côté de la place, au centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial ! Le CIAP propose des visites flash, pour tout comprendre des critères d’inscription du Port de la Lune par l’Unesco. **-> Ouverture exceptionnelle et visites-flash** **RDV Centre d’interprétation (CIAP) Bordeaux Patrimoine Mondial,** **aux n°2-8, (visite flash toutes les 45 minutes)** **Vendredi 17 septembre de 20h30 à minuit**

Mise en lumière d’une partie de la place de la Bourse par image peinte pani – Création originale

