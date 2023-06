Apéro concert le port de la Besse La Salvetat-Peyralès, 15 juillet 2023, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

Emmbo, diva multi-instrumentiste aux goûts très éclectiques saute avec jubilation d’un genre à l’autre.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . 6 EUR.

le port de la Besse

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



Emmbo, multi-instrumentalist diva with very eclectic tastes jumps with glee from one genre to another

Emmbo, diva multiinstrumentista de gustos muy eclécticos, salta con alegría de un género a otro

Emmbo, eine Multiinstrumentalistin und Diva mit eklektischem Geschmack, springt mit Freude von einem Genre zum anderen

Mise à jour le 2023-05-12 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA