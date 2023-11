MARCHE DE NOEL DAMVIX LE PORT Damvix, 16 décembre 2023, Damvix.

Damvix,Vendée

Marché de Noël dans un petit village maraîchin….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

LE PORT

Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire



Christmas market in a small village in the countryside…

Mercado de Navidad en un pequeño pueblo de la huerta…

Weihnachtsmarkt in einem kleinen Dorf in der Maraîchin…

Mise à jour le 2023-11-21 par Vendée Expansion