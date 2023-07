Canoë Raid Le Port Cénac-et-Saint-Julien, 1 juillet 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

Location de canoës.DESCENTE LIBRE

à la demi-journée, mini-journée (départ 11h) ou journée.

Tarif TOUT COMPRIS de 10 à 20 €/personne

Grand choix de parcours, de 7 à 28 kms entre St Julien de Lampon et Limeuil à partir des bases de SIORAC et CENAC

RANDONNEE LIBRE

(de deux à plusieurs jours)

Tarif TOUT COMPRIS 110 € par personne pour une randonnée d’une semaine.

Quatre bidons et un sac étanche, avec pagaies, gilets de flottabilité, tente 3 places, matelas mousse, remontée en minibus, assurance-casse, topo-guide rivière et parking ombragé et fermé sur les bases.. Plaisanciers

Le Port

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Relax while canoeing with family/friends on the Dordogne/Vézère rivers. Wide choice of itineraries/ day trip or several days up to a week to discover the real wild nature/ benefit from the rich cultural heritage.You can do half days, mini days (with a departure at 11 or full day from 10 to 20€/perso

Alquiler de canoas

medio día, mini día (salida a las 11h) o día completo

Precio TODO INCLUIDO de 10 a 20 €/persona

Gran variedad de rutas, de 7 a 28 kms entre St Julien de Lampon y Limeuil desde las bases del SIORAC y el CENAC

SENDERISMO GRATUITO

(de dos a varios días)

Precio TODO INCLUIDO 110€ por persona para una semana de excursión.

Cuatro botellas de agua y una bolsa impermeable, con remos, chalecos salvavidas, tienda de campaña de 3 plazas, colchoneta de espuma, ascensor minibús, seguro, guía del río y aparcamiento sombreado y cerrado en las bases.

Verleih von Kanus.FREIES ABSTIEGEN

halbtags, mini-tags (Abfahrt 11 Uhr) oder ganztags

ALLES INKLUSIVE-Preis von 10 bis 20 €/Person

Große Auswahl an Strecken, von 7 bis 28 km zwischen St Julien de Lampon und Limeuil ab den Stützpunkten SIORAC und CENAC

FREIE WANDERUNG

(von zwei bis zu mehreren Tagen)

ALLES INKLUSIVE-Preis 110 € pro Person für eine einwöchige Wanderung.

Vier Kanister und ein wasserdichter Sack, mit Paddeln, Schwimmwesten, 3-Personen-Zelt, Schaumstoffmatratzen, Aufstieg im Minibus, Bruchversicherung, Topo-Guide Fluss und schattiger, geschlossener Parkplatz an den Stützpunkten.

Mise à jour le 2023-06-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne