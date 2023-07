Marchés nocturnes Le Port Carry-le-Rouet, 1 juillet 2023, Carry-le-Rouet.

Carry-le-Rouet,Bouches-du-Rhône

Toutes les semaines, du dimanche soir au mercredi soir, marché nocturnes sur la Place Jean Jaurès à partir de 17h00.

2023-07-01 17:00:00 fin : 2023-08-31 23:59:00. .

Le Port Place Jean Jaurès

Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every week, from Sunday evening to Wednesday evening, night market on the Place Jean Jaurès from 17:00

Todas las semanas, de domingo a miércoles por la tarde, mercados nocturnos en la plaza Jean Jaurès a partir de las 17.00 horas

Jede Woche, von Sonntagabend bis Mittwochabend, Nachtmarkt auf dem Place Jean Jaurès ab 17 Uhr

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet