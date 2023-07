Brocante vide-greniers à Laroque-des-Arcs (Bellefont-la-Rauze) Le port Bellefont-La Rauze, 14 juillet 2023, Bellefont-La Rauze.

Bellefont-La Rauze,Lot

C’est officiel, l’association Les Amis de Laroque vient d’annoncer le grand retour de la brocante du village de Laroque des Arcs le 14 juillet 2023 !

Au programme : l’occasion de découvrir (ou redécouvrir !) le village à travers son port, jusqu’à la Place du Coq. Une restauration rapide vous sera proposée sur place toute la journée ! L’ensemble de l’équipe compte sur vous, et vous attend nombreux pour partager cette agréable journée !.

2023-07-14 08:00:00 fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Le port

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie



It’s official: the association Les Amis de Laroque has just announced the return of the village flea market at Laroque des Arcs on July 14, 2023!

On the program: an opportunity to discover (or rediscover!) the village through its harbour to the Place du Coq. Fast food will be available all day long! The whole team is counting on you, and we look forward to seeing you there to share this pleasant day!

Ya es oficial: la asociación Les Amis de Laroque acaba de anunciar el regreso del mercadillo del pueblo de Laroque des Arcs el 14 de julio de 2023

En el programa: una oportunidad para descubrir (¡o redescubrir!) el pueblo a través de su puerto hasta la Place du Coq. Habrá comida rápida durante todo el día Todo el equipo cuenta con vosotros y esperamos veros a muchos

Es ist offiziell: Der Verein Les Amis de Laroque hat angekündigt, dass der Trödelmarkt im Dorf Laroque des Arcs am 14. Juli 2023 wieder stattfinden wird!

Auf dem Programm steht die Gelegenheit, das Dorf durch seinen Hafen bis zum Place du Coq zu entdecken (oder wiederzuentdecken!). Den ganzen Tag über werden vor Ort Snacks und Getränke angeboten Das gesamte Team zählt auf Sie und erwartet Sie zahlreich, um diesen angenehmen Tag gemeinsam zu verbringen!

