Hommage à Michel Suffran, le passeur de générations d’auteurs Le Poquelin Théâtre Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Michel Suffran, né le 1 novembre 1931 à Bordeaux, ville où il est mort le 5 juillet 2018 est un médecin, écrivain, et auteur de théâtre français. Il a été un ami de François Mauriac, Bernard Clavel, Jean Vauthier…

Depuis 2020, une place de Bordeaux porte son nom. Parmi son immense œuvre littéraire (romans, essais, poèmes, nouvelles, patrimoine bordelais, théâtre), il s’est passionné pour écrire des fictions théâtrales impliquant des auteurs célèbres comme Charles Baudelaire, François Mauriac, Michel de Montaigne, Montesquieu, Edmond Rostand, Jean de la Ville de Mirmont… dont certaines ont été créées au Poquelin Théâtre de Bordeaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des lectures et des jeux théâtralisés d’une dizaine de ses pièces seront interprétés par les comédiens du Poquelin Théâtre dans trois lieux se jouxtant : Le Poquelin Théâtre, le Foyer Nuits et le Jardin du théâtre.

Le Poquelin Théâtre est le plus petit théâtre bordelais et le seul implanté Bordeaux rive droite. Ce lieu de représentations théâtrales accueille des spectacles de sa propre compagnie et de compagnies invitées. De plus, avec ses traditionnels « Mots du mardi » et ses récentes « Lectures déLivrées », il satisfait toute l'année les amoureux de l'écriture, de la lecture et de l'art théâtral, dans des situations scéniques les plus improbables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

