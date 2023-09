Hackathon des 10 ans de la French Tech avec Epitech Rennes Le Poool Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Hackathon des 10 ans de la French Tech avec Epitech Rennes Le Poool Rennes, 13 octobre 2023, Rennes. Hackathon des 10 ans de la French Tech avec Epitech Rennes 13 et 14 octobre Le Poool Entrée gratuite sur inscription Epitech Rennes est l’un des co-organisateurs avec Le Poool x La French Tech Rennes St Malo d’un Hackathon les 13 et 14 octobre 2023 au Mabilay sur l’IA générative. À l’occasion des 10 ans de La French Tech, deux jours d’innovation et de créativité somt mis en place, avec 5 défis captivants sur l’IA générative au service : – du journaliste

– de la transition écologique

– de l’éducation

– de la cybersécurité

– du recruteur et du candidat

‌

Que vous soyez un professionnel de l'IA, un développeur, un étudiant, un créatif ou simplement curieux, cet événement est gratuit et ouvert à tous ! Infos et inscriptions sur https://swll.to/HackathonIAPoool

2023-10-13T16:45:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

