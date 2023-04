Soirée de clôture : Deeptech Bretagne Le Poool Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée de clôture : Deeptech Bretagne Le Poool, 27 juin 2023, Rennes. Soirée de clôture : Deeptech Bretagne Mardi 27 juin, 16h00 Le Poool Sur inscription Le programme Deeptech Bretagne a été engagé en 2021 pour renforcer l’émergence et le parcours d’accompagnement des projets d’entreprises Deeptech issus de la recherche académique sur le territoire breton. Cette soirée permettra de présenter le bilan et d’échanger sur les perspectives de ce programme sur le territoire breton. La soirée se terminera par une conférence « Le processus commercial gagnant, un vrai sport ! » co-animée par Marc Le ROUX, consultant en stratégie commerciale BtoB et Chris BALLOIS, kite-surfeur Elle sera suivie d’un cocktail. Contact : emmanuelle.dilasser@tech-brest-iroise.fr – tel : 06 50 89 23 52 Le Poool 2 rue du Mabilais Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/shrgGpAuXiObP50QB »}] [{« link »: « mailto:emmanuelle.dilasser@tech-brest-iroise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T16:00:00+02:00 – 2023-06-27T19:00:00+02:00

