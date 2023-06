DEEPTECH BRETAGNE : SOIREE DE CLOTURE Le Poool Rennes, 27 juin 2023, Rennes.

Le mardi 27 juin aura lieu la soirée de clôture du programme Deeptech Bretagne, de 16h à 19h30 à Rennes

Pour cette soirée de clôture nous avons concocté une programmation riche en témoignages et échanges avec les acteurs de l’écosystème de la recherche et de l’innovation.

Nous remercions tous les intervenants de leur présence et de leur enthousiasme pour partager leur expérience de ces 2 années de programme et les perspectives pour aller plus loin sur ce chemin de la création de startups deeptech en Bretagne.

Nous sommes ravis et impatients de vous retrouver !!

Pour vous inscrire, compléter le formulaire en ligne https://airtable.com/shrgGpAuXiObP50QB

Contact : emmanuelle.dilasser@tech-brest-iroise.fr – tel : 06 50 89 23 52

Le projet Deeptech Bretagne

Porté par un consortium regroupant les 7 Technopoles de Bretagne et la SATT Ouest Valorisation le projet Deeptech Bretagne a permis de mettre en place des actions visant à :

Stimuler l’émergence de projets d’innovation dans les laboratoires de recherche

Accompagner la création de startups deeptech

Renforcer les équipes fondatrices

Accélérer l’accès au marché

#Deeptech : mobiliser les avancées de la recherche scientifique pour répondre aux enjeux de demain

Le Poool 2 rue du Mabilais Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T16:00:00+02:00 – 2023-06-27T19:30:00+02:00

