Challenge ActInSpace® / Un voyage en Guyane à gagner ! Le Poool Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Challenge ActInSpace® / Un voyage en Guyane à gagner ! Le Poool, 10 novembre 2022, Rennes. Challenge ActInSpace® / Un voyage en Guyane à gagner ! 10 – 19 novembre Le Poool

Sur inscription

Le Poool et les établissements du regroupement UniR organisent pour la seconde fois sur Rennes le challenge ActInSpace® les 18 et 19 novembre prochains. Le Poool 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://actinspace.org/ »}]

https://lepoool.tech/le-poool/ DU VENDREDI 18 AU SAMEDI 19 NOVEMBRE Une occasion unique de pratiquer la conception de projets et de développer son réseau pro ! ActinSpace® a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat, d’encourager la création de start-up et de mettre en valeur l’usage des données et technologies spatiales pour changer la vie des citoyens, renforcer l’emploi et protéger notre planète. Les équipes de participants constituées sont soutenues par des coachs, avec deux objectifs : proposer de nouvelles applications terrestres aux données et aux technologies du spatial

imaginer une start-up pour les développer À gagner (entre autres) : un voyage en Guyane pour assister au décollage d’une fusée, un vol ZeroG à bord de l’avion d’entrainement des astronautes européens… A vos agendas ! > Jeudi 10 novembre 2022 de 12h30 à 13h45 : warm-up Accueil, présentation du règlement et des coachs, rencontres et constitution des équipes. > Du vendredi 18 novembre 13h au samedi 19 novembre 18h : challenge

Accueil national, briefing par les coachs, lancement du challenge, 24h de travail non-stop, présentation des projets devant un jury d’experts, remise des prix. Lieu de l’événement : locaux du Poool, 2 rue du Mabilais, Rennes. Les défis à relever Parmi la trentaine de défis multidisciplinaires à relever, ActInSpace® vous proposera par exemple de mobiliser les données satellitaires contre le changement climatique ou la propagation des maladies infectieuses ; d’imaginer des solutions innovantes pour voyager dans l’espace au-delà de la lune ; d’inventer un satellite recyclable ; d’imaginer des usages sur Terre pour des drones ultra performants… Pour cela, une bonne idée ne suffit pas : les équipes devront aussi concevoir un solide business model pour que leur projet ait une chance d’être converti en start-up. Inscrivez-vous en ligne Vous voulez tenter l’expérience en tant que participant ? L’inscription est gratuite mais obligatoire, dans la limite des possibilités d’accueil. > JE M’INSCRIS <

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T12:30:00+01:00

2022-11-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Poool Adresse 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes Quartiers Ouest Ville Rennes lieuville Le Poool Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Poool Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Challenge ActInSpace® / Un voyage en Guyane à gagner ! Le Poool 2022-11-10 was last modified: by Challenge ActInSpace® / Un voyage en Guyane à gagner ! Le Poool Le Poool 10 novembre 2022 Le Poool Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine