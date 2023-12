FESTIVAL À LA POSSONNIERE GUIT’ART & VIN Le Ponton La Possonnière Catégories d’Évènement: La Possonnière

Début : 2024-02-03 15:00:00

Festival à LA POSSONNIERE GUIT'ART & VIN.

Expositions peinture, luthiers et dégustation vins 16H00 Master Classe gratuite de Jean Marie Ecay

Concerts à 20H30 JEAN MARIE ECAY – en première partie VIOLONTARE et GUICELLE ATELIER GUITARE

Divertimento 15H00 à 20H00

Exposition des Luthiers

Manu BE GOOD

Jean Noël LEBRETON

Guillaume AUDUSSEAU

Atelier de TOF Dégustation et vente de vins

Château Pieguë

Le moulin de Chauvigné

Gwenaël Bricard Exposition des peintres

Anne PATY

Véronique DESCHAMPS

SANDY

Vincent BRUNEAU (dit VIB) EUR.

Le Ponton Rue de Landeronde

La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

