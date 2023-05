Stage Yoga & Nature en itinérance 626, route des Granges, 21 juillet 2023, Le Pontet.

Nous vous proposons une expérience qui vous entraînera durant 3 jours et 2 nuits sur des itinéraires de montagne accompagné(e) par un(e) guide, tout en vous ouvrant à une autre perception des choses grâce aux pratiques de yoga..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

626, route des Granges Yayla de Rochebrune

Le Pontet 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We offer you an experience that will take you for 3 days and 2 nights on mountain itineraries accompanied by a guide, while opening you to another perception of things thanks to yoga practices.

Te ofrecemos una experiencia que te llevará durante 3 días y 2 noches por rutas de montaña acompañado de un guía, mientras te abres a una percepción diferente de las cosas gracias a las prácticas de yoga.

Wir schlagen Ihnen eine Erfahrung vor, bei der Sie 3 Tage und 2 Nächte lang in Begleitung eines Bergführers auf Bergrouten unterwegs sind und sich gleichzeitig durch Yogapraktiken für eine andere Wahrnehmung der Dinge öffnen.

