Escapade Rando Yoga & Yourte 626, route des Granges, 18 mai 2023, .

Nous vous proposons un séjour de randonnée avec un hébergement insolite et immergé dans la nature, dans des yourtes au cœur de la Savoie.

Vous y passerez quatre jours pour y vivre une aventure personnelle et collective de « yoga et nature »..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

626, route des Granges Yayla de Rochebrune

Le Pontet 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We offer you a hiking trip with an unusual accommodation immersed in nature, in yurts in the heart of Savoie.

You will spend four days to live a personal and collective adventure of « yoga and nature ».

Te proponemos un viaje de senderismo con un alojamiento insólito inmerso en la naturaleza, en yurtas en el corazón de Saboya.

Pasarás allí cuatro días para vivir una aventura personal y colectiva de « yoga y naturaleza ».

Wir bieten Ihnen einen Wanderurlaub mit einer ungewöhnlichen, in die Natur eingetauchten Unterkunft in Jurten im Herzen von Savoyen.

Sie werden dort vier Tage verbringen und ein persönliches und kollektives Abenteuer von « Yoga und Natur » erleben.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme Coeur de Savoie