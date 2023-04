Anne Roumanoff – Tout va Presque Bien ! CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET Catégories d’Évènement: LE PONTET

Vaucluse

Anne Roumanoff – Tout va Presque Bien ! CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD, 13 juillet 2023, LE PONTET. Anne Roumanoff – Tout va Presque Bien ! CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD. Un spectacle à la date du 2023-07-13 à 21:15 (2023-04-21 au ). Tarif : 38.0 à 38.0 euros. Gratuit pour les moins de 3 an(s) Avec son regard tendre et lucide sur la société française de 2022, Anne Roumanoff réussit à nous faire rire de cette période compliquée. Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées, le politiquement correct, le télétravail, les rencontres amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une voyante qui vous incite à être plus attentif dans votre couple… Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux… Écrit par Anne Roumanoff Mise en scène : Gil Galliot Création lumière : Sébastien Debant « Anne Roumanoff a toujours été grande, mais elle prend encore de la hauteur ! » France Bleu « La plume est précise, ciselée, mordante, elle capte l’air du temps. » Le Parisien « Distance jouissive ! Moments fabuleux ! Courez vite ! » Alexandre Jardin, écrivain Durée : 1h40 À partir de 10-12 ans Anne Roumanoff Votre billet est ici CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET 533 Avenue louis Braille Vaucluse 38.0

EUR38.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: LE PONTET, Vaucluse Autres Lieu CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD Adresse 533 Avenue louis Braille Ville LE PONTET Departement Vaucluse Tarif 38.0 38.0 Lieu Ville CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET

CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pontet/

Anne Roumanoff – Tout va Presque Bien ! CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD 2023-07-13 was last modified: by Anne Roumanoff – Tout va Presque Bien ! CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD 13 juillet 2023 CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET

LE PONTET Vaucluse