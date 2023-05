BÉNÉDICTE BOUSQUET DANS HORS CLASSE CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET Catégories d’Évènement: LE PONTET

Vaucluse BÉNÉDICTE BOUSQUET DANS HORS CLASSE CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD, 10 juillet 2023, LE PONTET. BÉNÉDICTE BOUSQUET DANS HORS CLASSE CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD. Un spectacle à la date du 2023-07-10 à 21:15 (2023-07-10 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros. La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle. Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman show… Hors classe ! BÉNÉDICTE BOUSQUET DANS HORS CLASSE Votre billet est ici CENTRE COM. AUSHOPPING AVIGNON NORD LE PONTET 533 Avenue louis Braille Vaucluse 13.0

