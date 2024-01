EOLE DUB – LIVE DIDJERIDOO ÉLECTRO DUB Le Pont Pessil Marvejols, vendredi 19 janvier 2024.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Pour notre 1er concert de l’année 2024, nous sommes ravi.e.s d’accueillir un projet musical aux vibrations aussi chaleureuses et enivrantes que celles qu’on vous souhaite de vivre tout au long de cette 10ème année d’existence de notre fabuleux café !!

Plus de 20 ans après l’explosion du Live Dub en France, de nombreux groupes et artistes perpétuent cette tradition et le duo Éole Dub, qui viendra se produire en live au café associatif de Marvejols ce soir-là, en fait assurément partie.

Influencé par les pionniers du genre que sont High Tone ou encore Brain Damage, Guillem crée le projet Éole Dub en 2016, en y incorporant une autre de ses passions : le didgeridoo. Passionné par cet instrument aborigène, il fabrique lui-même ses équipements musicaux grâce à des gouges, des disques à sculpter et d’autres outils, en travaillant la matière première des troncs d’eucalyptus, d’olivier et de genévrier qu’il récolte dans les forêts incendiées des Pyrénées Orientales.

En mai 2018, lors d’un tremplin musical à Perpignan, il rencontre Jasmin, bassiste émérite au background rock et métal, tombé en amour pour le dub en écoutant Zenzile, Kaly Live Dub ou encore Ez3kiel, avec qui il débute alors une collaboration à durée indéterminée…

Forts de trois E.P. produits en 2017 (Evolution), 2020 (Immersion) et 2022 (Wind Rose), et de nombreux concerts et collaborations avec d’autres groupes dans le Sud Ouest de la France, Éole Dub poursuit sa route sur les scènes des festivals, en soufflant un vent rafraîchissant sur la scène Electro Dub française qui le mène ce mois-ci jusqu’au Sillon Lauzé, et, on l’espère, nous emportera nombreux.ses dans son voyage…

Le Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



