LES PARÉIDOLIES – SPECTACLE D’IMPROVISATION Le Pont Pessil Marvejols, 17 décembre 2023 17:30, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Dimanche 17 Décembre, nous vous donnons rendez-vous à 17h30 pour assister au premier spectacle d’improvisation concocté dans les murs du Sillon par la troupe des Paréidolies !

Les Paréidolies sont un phénomène psychologique impliquant un stimulus (v….

Le Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



On Sunday December 17, we invite you to join us at 5:30 p.m. for the first improvisation show to be staged at Le Sillon by the Paréidolies troupe!

Paréidolies are a psychological phenomenon involving a stimulus (v…

El domingo 17 de diciembre, le invitamos a asistir a las 17.30 h. al primer espectáculo de improvisación de la compañía Paréidolies en Le Sillon

Las Paréidolies son un fenómeno psicológico que consiste en un estímulo (v…

Am Sonntag, den 17. Dezember, treffen wir uns um 17:30 Uhr, um der ersten Improvisationsshow beizuwohnen, die von der Truppe Paréidolies in den Mauern des Sillon ausgeheckt wurde!

Pareidolien sind ein psychologisches Phänomen, bei dem ein Stimulus (z.B. eine Stimme, ein…

