LES CONTES CAROTTES Le Pont Pessil Marvejols, 13 décembre 2023 13:30, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Les bénévoles du Sillon Lauzé, avec le concours des jeunes du Pôle EFI (Éducation et Formation Inclusives), ont le grand plaisir de vous présenter le mercredi 13 décembre un joli spectacle de « Contes Carottés »… Toute la vérité sur les contes popula….

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Le Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



The volunteers at Sillon Lauzé, with the help of young people from Pôle EFI (Inclusive Education and Training), are delighted to present a lovely show of « Contes Carottés » on Wednesday December 13… All the truth about folk tales…

Los voluntarios de Sillon Lauzé, con la ayuda de los jóvenes del centro EFI (Educación y Formación Inclusiva), están encantados de presentar un bonito espectáculo de « Contes Carottés » el miércoles 13 de diciembre… Toda la verdad sobre los cuentos populares…

Die Freiwilligen des Sillon Lauzé haben das große Vergnügen, Ihnen am Mittwoch, den 13. Dezember, mit Hilfe der Jugendlichen des Pôle EFI (Éducation et Formation Inclusives) eine schöne Aufführung der « Contes Carottés » zu präsentieren… Die ganze Wahrheit über die populären Märchen…

