Vendée Concours de carnassiers 2023 de la Perche Boissiérienne Le Pont Légé Le Pont Légé, 7 octobre 2023, Le Pont Légé. Concours de carnassiers 2023 de la Perche Boissiérienne Samedi 7 octobre, 08h00 Le Pont Légé Inscription 25€ par personne Concours de carnassiers La Perche Boissiérienne et l’Union des Écluses organisent un Concours de carnassiers le samedi 7 octobre 2023. Rendez-vous à la rivière de Pont Léger (route de Chavagnes). Inscription 25€ par personne

(un repas compris + 1 apéritif + 1/4 de vin)

Clôture des inscriptions le 26 septembre 2023

Carte de pêche obligatoire Contacts Pour tous renseignements et inscriptions : CARTAUD Nicolas (06 23 15 80 17), 10 la Chunelière, 85600 La Boissière-de-Montaigu.

Contacts Pour tous renseignements et inscriptions : CARTAUD Nicolas (06 23 15 80 17), 10 la Chunelière, 85600 La Boissière-de-Montaigu.

FILLAUDEAU Jérémy (06 80 75 12 10), 253 la Ronde, 85600 La Boissière-de-Montaigu

