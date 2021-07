Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Le Pont-l’Ab’écolo Challenge Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Le Pont-l'Ab'écolo Challenge
2021-07-16

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé Cette compétition ouverte aux 11-17 ans par l’Espace Jeunes, propose de ramasser le plus de déchets possible. Cette compétition ouverte aux 11-17 ans par l’Espace Jeunes, propose de ramasser le plus de déchets possible. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Catégories d'évènement: Finistère, Pont-l'Abbé
Lieu Pont-l'Abbé