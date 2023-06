Balade contée Le pont de Vence Saint-Égrève, 16 septembre 2023, Saint-Égrève.

Balade contée Samedi 16 septembre, 14h00 Le pont de Vence Sur inscription

Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon vous propose une balade contée de la Vence. Torrent impétueux, source de vie depuis la nuit des temps et de développement industriel dès le XIème siècle. Cette balade vous emmènera depuis le Pont de Vence jusqu’au Bac de la Rolandière, autrefois moyen de transport reliant les deux rives de l’Isère.

Rendez-vous samedi 16 septembre 2023 à 14heures sur le Pont de Vence. Distance d’environ 1km200 à parcourir à l’aller.

Le pont de Vence 38120 St Egrève Saint-Égrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 85 04 45 https://hpvnc.fr/

Gratuit sur réservation au 06 14 85 04 45 Tram E arrêt Pont de Vence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

