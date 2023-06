LES FOULEES DU MARAIS Le Pont de l’Ouen Haute-Goulaine, 11 juin 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

8 ème édition des Foulées du Marais. Les Foulées du Marais est une épreuve pédestre organisée par la section Course à Pied de l’Amicale Laïque de Haute-Goulaine »Courir à Haute-Goulaine ».

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Le Pont de l’Ouen MAISON BLEUE

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



8th edition of the Foulées du Marais. The Foulées du Marais is a pedestrian event organized by the Running section of the Amicale Laïque de Haute-Goulaine »Courir à Haute-Goulaine »

8ª edición de las Foulées du Marais. Las Foulées du Marais son un evento de senderismo organizado por la sección de running de la Amicale Laïque de Haute-Goulaine »Courir à Haute-Goulaine »

8. Ausgabe der « Foulées du Marais ». Die Foulées du Marais sind ein Laufwettbewerb, der von der Laufabteilung der Amicale Laïque de Haute-Goulaine »Courir à Haute-Goulaine » organisiert wird

