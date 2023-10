Foire du Pont Le Pont-Chrétien-Chabenet, 5 novembre 2023, Le Pont-Chrétien-Chabenet.

Le Pont-Chrétien-Chabenet,Indre

La Foire du Pont avec brocante, artisanat, repas et nombreuses animations toute la journée.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire



La Foire du Pont (Bridge Fair) with flea market, arts and crafts, food and entertainment all day long

La Foire du Pont (Feria del Puente) con un mercadillo, artesanía, una comida y mucho entretenimiento durante todo el día

La Foire du Pont mit Trödelmarkt, Kunsthandwerk, Essen und zahlreichen Animationen den ganzen Tag über

