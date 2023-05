Bal du 14 juillet Catégories d’évènement: Indre

Le Pont-Chrétien-Chabenet

Bal du 14 juillet, 14 juillet 2023, Le Pont-Chrétien-Chabenet. Le comité des fêtes du Pont-Chrétien Chabenet organise un bal pour célébrer le 14 juillet.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR. Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire



The festival committee of the Pont-Chrétien Chabenet organizes a ball to celebrate July 14 La comisión de fiestas de Pont-Chrétien Chabenet organiza un baile para celebrar el 14 de julio Das Festkomitee von Pont-Chrétien Chabenet organisiert einen Ball zur Feier des 14. Juli Mise à jour le 2023-05-12 par OT Vallée de la Creuse

