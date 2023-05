Brocante, 4 juin 2023, Le Pont-Chrétien-Chabenet. Le comité des fêtes organise une brocante vide greniers, buvette et restauration sur place..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . . Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire



The festival committee organizes a flea market with a garage sale, refreshments and food on site. El comité del festival organiza un mercadillo con venta de garaje, refrescos y comida in situ. Der Festausschuss organisiert einen Flohmarkt mit Dachbodenverkauf, Getränken und Speisen vor Ort.

