Entrée en Matières Le Pont 73340 Lescheraines Lescheraines Catégories d’Évènement: Lescheraines

Savoie

Entrée en Matières Le Pont 73340 Lescheraines, 31 mars 2023, Lescheraines. Entrée en Matières 31 mars – 2 avril Le Pont 73340 Lescheraines La boutique rassemble différents artisans d’art, tous locaux, avec une sélection variée et de qualité. Durant le week-end, vous pourrez découvrir nos réalisations mais surtout échanger avec ceux présents sur leurs techniques de travail, leurs motivations. La passion de la matière anime nombre d’entre nous et nous réalisons des objets qui subliment le quotidien. La boutique s’inscrit dans le circuit du cœur des Bauges, qui regroupe boutiques d’artisans d’art et ateliers. Poterie, bijoux, fil de fer, paper fleuriste, créations textiles, travail du bois, savons, bougies, et une jolie sélection de papeterie vous attendent dans ce joli lieu! La plupart d’entre nous ouvrirons leurs propres ateliers à votre curiosité, à vous de pousser la porte ! Le Pont 73340 Lescheraines le pont 73340 Lescheraines Lescheraines 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/EntreeenMatieresPoterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0616646096 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 poterie bois devanture de la boutique

Détails Catégories d’Évènement: Lescheraines, Savoie Autres Lieu Le Pont 73340 Lescheraines Adresse le pont 73340 Lescheraines Ville Lescheraines Departement Savoie Lieu Ville Le Pont 73340 Lescheraines Lescheraines

Le Pont 73340 Lescheraines Lescheraines Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescheraines/

Entrée en Matières Le Pont 73340 Lescheraines 2023-03-31 was last modified: by Entrée en Matières Le Pont 73340 Lescheraines Le Pont 73340 Lescheraines 31 mars 2023 Le Pont 73340 Lescheraines Lescheraines Lescheraines

Lescheraines Savoie