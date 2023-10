Cavalier en pleine nature LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire, 21 août 2023, .

Cavalier en pleine nature 21 – 25 août LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire Sur inscription. Tarif à partir de 560,00 €

Que tu souhaites, apprendre ou confirmer ton expérience en équitation: Ce séjour, c’est clair, il est fait pour toi !

Si tu as, en plus, envie de t’amuser avec plein d’activités autour de la nature qui t’entoure: Allez, viens faire un tour !

Enfin, si tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes et en faire des amis: Alors, c’est par ici !

Au programme de ce séjour :

2 séances d’équitations d’une demi-journée organisée en 2 groupes, 1 le matin, l’autre, l’après-midi.

1 ballade collective à poney, d’une demi-journée pour confirmer l’expérience des cavaliers.

Découverte du soin des poney.

De nombreuses marches et randonnées pédagogiques.

De nombreuses activités autour de la nature.

LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire Sainte-Eugénie, 61160 AUBRY EN EXMES Le séjour se déroulera au poney club de Sainte Eugénie, dans un espace aménagé, de qualité, du haras.

Tout l’hébergement est de plain-pied. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 lits superposés avec lavabo. Les sanitaires sont à proximité des chambres. Les espaces extérieurs et salles d’activités leur permettront de profiter des activités sur place. En voiture: Les G.R. 36 et 22 se trouvent à proximité, ainsi que l’Espace VTT du pays d’Auge et du Merlerault (centre FFC n° 54).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T11:45:00+02:00 – 2023-08-22T00:00:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T14:00:00+02:00

