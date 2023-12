LE CABARET BURLESQUE LE PONANT Pace Catégories d’Évènement: 35

Pacé LE CABARET BURLESQUE LE PONANT Pace, 2 février 2024, Pace. Créé par l’effeuilleuse Valentina del Pearls grande lignée de l entertainment à l’américaine. À la manière d’un cours illustré, la troupe du Burlesque Klub décortique toutes les facettes du mouvement avec des numéros poétiques, drôles ou totalement kitsch. Les mises en scènes soignées, l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes caractérisent ce spectacle empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative. C’est un spectacle audacieux, subversif, drôle, qui soigne bien des maux consensuels de notre époque.

Tarif : 21.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30 Réservez votre billet ici LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35 Détails Catégories d’Évènement: 35, Pacé Autres Code postal 35740 Lieu LE PONANT Adresse BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ville Pace Departement 35 Lieu Ville LE PONANT Pace Latitude 48.146276 Longitude -1.770544 latitude longitude 48.146276;-1.770544

LE PONANT Pace 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/