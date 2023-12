CELINE PART EN LIVE LE PONANT Pace, 13 janvier 2024, Pace.

Retrouvez les plus grands titres de la diva Céline Dion de J’irai où tu iras à Destin en passant par I’m Alive,My heart Will go on, I drove all night, Pour que tu m’aimes Encore, Prière païenne, On ne change pas …tous les succès de la POP STAR en français et en anglais interprétés par le chanteur imitateur Sébastien Costic, 3ème finaliste de La France a un incroyable talent.

Tarif : 25.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:45

Réservez votre billet ici

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace