NICOLAS PEYRAC LE PONANT Pace, 7 janvier 2024

LES ACOUSTIQUES IMPROVISÉESNicolas PEYRAC Cette envie-là me trottait dans la tête depuis longtemps, partir avec deux guitares et un clavier pour revenir à l’essentiel, à l’idée même de l’écriture, quelques mots et quelques notes, et plus de notion d’arrangements, de production…Et raconter, et dire pourquoi telle chanson a vu le jour… en profiter pour chanter ces titres cachés au fond d’albums, ces chansons qui font une existence, un parcours, une vie, pour sortir enfin des idées préconçues et de ces chansons qu’on vous colle au front comme si jamais vous n’en aviez fait d’autres…Et se permettre de changer de chanson selon l’humeur du jour parce que le concert s’intitule Les Acoustiques Improvisées et que ce n’est pas par hasard…Durée du concert : environ 1h50

Début : 2024-01-07 à 16:00

LE PONANT 35740 Pace