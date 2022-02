Le Pompier Poney Club: Concert du Love intermédiaire L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'intermediaire, le mercredi 16 février à 20:00

Afin de ne pas fêter la sain-Valentin, mais plutôt la reprise des concerts debout l’Intermédiaire nous invite à exposer nos nouvelles recrues, nos nouveaux skills de make-up-artist et nos cuivres baveaux.ses et rutilant.es. Ramène ton love en quantité et ta petite monnaie pour faire vivre le meilleur bar de la plaine Au programme : Fanfare et Playlist Boum early 2000′ par la Maîtresse du lieu (avec un M majuscule !) [http://www.lepompierponeyclub.com/](http://www.lepompierponeyclub.com/)

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

2022-02-16T20:00:00 2022-02-16T00:30:00

