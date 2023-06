EXPOSITION : JEAN CARRIÈRE, ÉCRIVAIN ET GARDOIS Le Pompidou, 23 juillet 2023, Le Pompidou.

Le Pompidou,Lozère

Dans le cadre de 31èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, vous êtes invités à voir l’exposition « Jean Carrière, écrivain et Gardois ».

Exposition montée par les Archives départementales du Gard en 2022 à l’occasion du 50e anniversair….

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie



As part of the 31st Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, you are invited to view the exhibition « Jean Carrière, écrivain et Gardois ».

Organized by the Archives départementales du Gard in 2022 to mark the 50th anniversary of the…

En el marco de los 31º Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, le invitamos a ver la exposición « Jean Carrière, écrivain et Gardois ».

Esta exposición, organizada por los Archives départementales du Gard en 2022 con motivo del 50 aniversario de la…

Im Rahmen der 31. literarischen und künstlerischen Begegnungen im Pompidou sind Sie eingeladen, sich die Ausstellung « Jean Carrière, Schriftsteller und Gardois » anzusehen.

Die Ausstellung wurde vom Archives départementales du Gard im Jahr 2022 anlässlich des 50. Jahrestags der Gründung des…

