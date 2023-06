LES 31ÈMES RENCONTRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES DU POMPIDOU Le Pompidou, 22 juillet 2023, Le Pompidou.

Le Pompidou,Lozère

Venez rencontrer des écrivains, libraires et éditeurs, participer aux conférences et vous émerveiller en écoutant des contes aux 31èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou !

Au programme :

Samedi 22 juillet :

– 16h30 : A la découve….

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie



Come and meet writers, booksellers and publishers, take part in conferences and marvel at storytelling at the 31st Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou!

On the program:

Saturday, July 22 :

– 4:30 pm: Discovering…

Venga a conocer a escritores, libreros y editores, participe en conferencias y maravíllese con la narración de cuentos en los 31º Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou

En el programa:

Sábado 22 de julio :

– 16.30 h: Descubrir la…

Treffen Sie Schriftsteller, Buchhändler und Verleger, nehmen Sie an Konferenzen teil und staunen Sie über die Märchen bei den 31. literarischen und künstlerischen Treffen im Pompidou!

Auf dem Programm :

Samstag, 22. Juli :

– 16.30 Uhr: Auf Entdeckungsreise…

