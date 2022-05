Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses (P’tit Pestacle de l’Été) Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses (P'tit Pestacle de l'Été) Nyons, 10 août 2022

2022-08-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 19:00:00

Nyons Drôme EUR 7 7 «Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses», de la Cie Carlota tralala. Spectacle théâtral joyeux et déluré de marionnettes et d’objets, pour les enfants de 3 à 8 ans. carlotatralala@orange.fr +33 4 75 26 50 10 Nyons

