Ateliers cinématographiques Film flamme 1 – 6 août Le Polygone étoilé Sur inscription – les inscriptions sont closes.

Des films à l’écoute… Cinquième court métrage des enfants de Massabo ! Préparation, écriture du scénario, test caméra en juillet… Tournage en août et montage en septembre. On vous donne des nouvelles et des images après le tournage.

Le Polygone étoilé 1 rue François Massabo 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 67 50 58 23 https://www.polygone-etoile.com/ https://www.facebook.com/lepolygoneetoile/ L’association Film flamme installée depuis 2001 au Polygone étoilé, développe une activité de création et de diffusion cinématographique à dimension nationale et internationale, sur la base d’un engagement social et artistique de quartier.

Son action se structure autour de trois axes principaux :

— le soutien aux auteurs, sous toutes ses formes : résidences d’écriture, post-production et diffusion.

Le Polygone étoilé accueille, sans sélection, toutes les démarches de création (documentaires, films expérimentaux, essais poétiques, fictions, installations) et tous les cinéastes d’où qu’ils viennent, du quartier ou sortis des écoles de cinéma, de Marseille ou d’ailleurs. Ce soutien se prolonge jusqu’à l’accompagnement des producteurs qui s’engagent auprès d’un cinéaste.

— le partage d’un geste de création : Le Polygone étoilé est un cinéma ouvert à tous les publics et l’équipe porte une attention particulière aux habitants du quartier, en y menant des ateliers cinématographiques avec les cinéastes en résidence, et en ouvrant à toutes les associations ou collectifs qui le demandent les portes de sa salle de projection.

— la création d'une histoire du « cinéma hors capital(e) » avec le fonctionnement d'un outil de sauvegarde et de numérisation des films.

© Martine Derain