VAGABUNDO LE POLYGONE Chevigny St Sauveur, 9 février 2024, Chevigny St Sauveur.

« VAGABUNDO » EST UNE EXPLOSION MUSICALE RARE QUI MET EN LUMIÈRE LE LIEN ENTRE LES MUSIQUES POPULAIRES D’EXPRESSION ORALE ET LES MUSIQUES SAVANTES D’EXPRESSION ECRITE.Les quatre interprètes, portés par l’excellence de leur parcours respectifs, issus du classique, des musiques du monde, du jazz, de l’improvisation, offrent un monde musical basé sur l’écoute, le dialogue, la diversité et la rencontre.Le concert commence, les rythmes et mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkan, Klezmer, Arménie, Latin-jazz, les univers et les sonorités se choquent, s’apprivoisent et pour finir caressent nos sens.

Tarif : 5.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

LE POLYGONE PARC DE LA SAUSSAIE 21800 Chevigny St Sauveur