J’Y SUIS…J’Y RESTE ! LE POLYGONE Chevigny St Sauveur Catégories d’Évènement: Chevigny St Sauveur

Côte-d'Or J’Y SUIS…J’Y RESTE ! LE POLYGONE Chevigny St Sauveur, 24 janvier 2024, Chevigny St Sauveur. « J’y suis…J’y reste ! »« La Comtesse Apolline de Mont-Vermeil exerce un pouvoir despotique sur les habitants de son château. Antoinette Mercier et son fiancé, Jules, vont venir tout bouleverser. Les amoureux veulent se marier mais pour l’état civil, Antoinette est déjà mariée avec le Baron Hubert de Mont-Vermeil… qu’elle n’a jamais vu ! La visite du Cardinal de Tramone, venu passer quelques jours au château avant de se rendre au Vatican, ne va pas arranger la situation. »

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00 Réservez votre billet ici LE POLYGONE PARC DE LA SAUSSAIE 21800 Chevigny St Sauveur Détails Catégories d’Évènement: Chevigny St Sauveur, Côte-d'Or Autres Code postal 21800 Lieu LE POLYGONE Adresse PARC DE LA SAUSSAIE Ville Chevigny St Sauveur Departement Côte-dOr Lieu Ville LE POLYGONE Chevigny St Sauveur Latitude 47.299165 Longitude 5.134893 latitude longitude 47.299165;5.134893

LE POLYGONE Chevigny St Sauveur Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevigny-st-sauveur/