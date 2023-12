SECONDE CHANCE LE POLYGONE Chevigny St Sauveur, 26 janvier 2024, Muret.

Les aventures de Don Quichotte dans une version revisitée, drôle et décaléeOn retrouve les aventures chevaleresques de Don Quichotte, dans une version revisitée drôle et décalée avec des situations burlesques et des clins d’œil à l’actualité. Don Quichotte se prend pour un authentique chevalier errant, et avec son fidèle écuyer, Sancho Panza, il nous entraîne avec bonheur et plaisir dans des aventures absurdes et extrêmes. C’est rythmé, dans l’air du temps, de quoi rire et passer un excellent moment.Produit par : Compagnie Décal’Comédies – Auteur et mise en scène : Francisca Rosell (d’après Cervantès) – Avec : Bruno Argence, Philippe Colo, Noam Cartozo, Francisca RosellDurée : 1h10 – A partir de 7 ans.

Tarif : 17.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL PLACE LEON BLUM 31600 Muret