Journée des aidants Le Pôle Saint-Gatien-des-Bois, 12 octobre 2023, Saint-Gatien-des-Bois.

Journée des aidants Jeudi 12 octobre, 14h00 Le Pôle

Les élus de la MSA sont partenaires d’un forum pour les aidants sur notre thématique annuelle « Cultivons le Bien-être ».

14h00 – Introduction

« Pourquoi est-ce si important de prendre soin de soi quand on aide un

proche ? » par Agathe Vastel, Docteur en Pharmacie

14h30 – Ateliers bien-être

• Apprendre à se libérer du temps pour soi

Atelier animé par Pauline Fouillard

• Automassages

Atelier animé par Amélie Renault

• Cohérence cardiaque et aromathérapie

Atelier animé par Agathe Vastel

• Vivre la détente physique et mentale avec la sophrologie

Atelier animé par Elsa Dieu

Un espace ressources et animations permettra aux aidants de prendre des informations et de venir voir les élus MSA pour une animation sur « ce qui favorise leur bien-être ». Un livret comportant quizz, coloriages adultes et les bienfaits du coloriage, et une partie notes, sera remis aux aidants. Nous parlerons également des prestations et des séjours aidants/aidés à nos ressortissants.

Le Pôle 16 chemin du Reux 14130 ST GATIEN DES BOIS Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

aidants bien être